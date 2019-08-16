На орловской дороге грузовик спровоцировал массовое ДТП

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-16T14:43:01+03:00

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Поздним вечером четверга, 15 августа, на трассе в Орловской области произошло массовое ДТП с несколькими пострадавшими. Водитель грузовика «Фотон» выехал на красный сигнал и спровоцировал аварию.

Все случилось ближе к двенадцати ночи на трассе М-2 «Крым». 32-летний мужчина на грузовике ехал со стороны Орла в направлении Курска, на 431 километре он выехал на запрещающий сигнал светофора.

Фото: УГИБДД Орловской области

- Произошло столкновение со встречным транспортным средством «Мерседес Спринтер» под управлением водителя 32-х лет, с последующим столкновением автомобиля «Мерседес» с следующим позади него транспортным средством «Камаз 5320» под управлением 49-летнего водителя, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге травмы получили четверо пассажиров микроавтобуса: женщины 48, 45 и 26 лет, а также 26-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU