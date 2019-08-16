Под Орлом у жителя Болховского микрорайона украли аккумулятор с авто

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-16T13:37:04+03:00

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В Орле у жителя Болховского микрорайона украли аккумулятор с автомобиля. Двух воров, которые решили разжиться на чужом имуществе, поймали полицейские.

Инцидент произошел в спальном микрорайоне пригорода областного центра. Местный житель припарковал здесь свой «ВАЗ» - на парковке неподалеку от дома по улице Естина. В одно «прекрасное» утро мужчина не обнаружил аккумуляторной батареи. Пришлось идти с заявлением в полицию.

Полицейские опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Им удалось установить похитителей. Как оказалось, вскрыли капот и унесли АКБ двое орловцев – 32-х и 25-ти лет. Краденое они сдали в пункт приема, выручив около пяти тысяч рублей.

- По данному факту следственный отдел ОМВД России по Орловскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют причастность данных граждан к совершению аналогичных преступлений. Ведется следствие, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Аккумулятор полицейские изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU