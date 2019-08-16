2019-08-16T13:35:09+03:00
Общество

В Орле для будущих первоклашек состоится большой праздник

Гостями финала благотворительной акции «Дорога в школу» станут дети, оказавшиеся в нестандартной жизненной ситуации
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле для будущих первоклашек состоится большой праздник. Гостями финала благотворительной акции «Дорога в школу» станут дети, оказавшиеся в нестандартной жизненной ситуации.

Концерт устроят для ребят из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, мальчишек и девчонок из приемных семей. Праздничное мероприятие пройдет в рамках ежегодной благотворительной акции.

- Ежегодно в акции принимают участие представители бизнес-сообщества и неравнодушные горожане. Совместными усилиями удается оказать помощь десяткам нуждающихся семей, сделать школьные будни орловских мальчишек и девчонок яркими и радостными, - поделились с «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Праздник пройдет 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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