В Орле до конца осени ограничат движение по улице Пушкина

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-16T12:25:48+03:00

Водителям стоит быть осторожнее и заранее планировать маршрут Фото: Наталья Меркулова

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В Орле ограничат движение еще на одной улице. Временные неудобства водителям придется перетерпеть, пока в порядок приводят улицу Пушкина.

Ограничения движения будут действовать с сегодняшнего дня, 16 августа и вплоть до середины ноября: а именно до 20 числа последнего осеннего месяца.

Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, коснется ограничение движение для транспорта участка от улицы 1-й Курской до улицы Ляшко.

Водителям стоит быть осторожнее и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU