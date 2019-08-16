В Орле до конца осени ограничат движение по улице Пушкина
Причиной тому ремонт дороги
Водителям стоит быть осторожнее и заранее планировать маршрутФото: Наталья Меркулова
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В Орле ограничат движение еще на одной улице. Временные неудобства водителям придется перетерпеть, пока в порядок приводят улицу Пушкина.
Ограничения движения будут действовать с сегодняшнего дня, 16 августа и вплоть до середины ноября: а именно до 20 числа последнего осеннего месяца.
Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, коснется ограничение движение для транспорта участка от улицы 1-й Курской до улицы Ляшко.
Водителям стоит быть осторожнее и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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