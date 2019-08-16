Орловские спасатели искали взрывное устройство в детском саду

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-16T12:19:53+03:00

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В Орле спасатели искали взрывное устройство в детском саду. Опасения вызвала бесхозная сумка, находящаяся на его территории.

Происшествие случилось накануне, 15 августа. Утром, примерно в половине десятого, в МЧС поступил сигнал о подозрительной сумке. Специалисты приехали, чтобы ее обследовать.

Как оказалось, угрозы в ничейной вещи не оказалось.

- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, в сумке находилась спортивная экипировка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU