Орловские спасатели искали взрывное устройство в детском саду
Подозрения и опасения вызвала бесхозная сумка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле спасатели искали взрывное устройство в детском саду. Опасения вызвала бесхозная сумка, находящаяся на его территории.
Происшествие случилось накануне, 15 августа. Утром, примерно в половине десятого, в МЧС поступил сигнал о подозрительной сумке. Специалисты приехали, чтобы ее обследовать.
Как оказалось, угрозы в ничейной вещи не оказалось.
- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, в сумке находилась спортивная экипировка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU