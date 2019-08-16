В Орле водитель «Тойоты» сбил 79-летнюю женщину
Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе
В Орле водитель «Тойоты» сбил 79-летнюю женщину. Фото: УГИББД УМВД России по Орловской области
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В Орле водитель «Тойоты» сбил 79-летнее женщину. Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе.
Вчера утром,15 августа, женщина переходила дорогу справа налево в районе дома 136 на улице Октябрьская, когда ее задела иномарка. За рулем машины сидел 32-летний мужчина.
- Пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью в травмпункт больницы Семашко, -сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИББД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU