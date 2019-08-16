Сыр с «неблагородной» плесенью: в Орловской области нашли некачественную продукцию
В Орловской области в ходе Мониторинга данных ФГИС «Меркурий» нашли некачественную молочную продукцию. В результате Более трех тонн сыра «Чечил» отправилось на утилизацию.
В июне во время внеплановой проверки одно из сыропроизводящих предприятий региона сотрудники Управления Росельхознадзора обнаружили несоответствие сливочного масла и сыра-косички микробиологическим показателям.
Выяснилось, что предприниматель не соблюдал технические требования переработки молока. В одном из цехов инспекторы обнаружили 367 кг замороженного сыра-косички без указания даты производства и окончания срока годности. Эта продукция также была утилизирована.
- За нарушение технических регламентов ЕАЭС предприятие было привлечено к административной ответственности, отозваны две декларации о соответствии, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU