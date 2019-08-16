Орловцам предложили ответить, почему они не спешат создавать семьи
Опрос организовал Департамент социальной защиты Орловской области
Орловцам предложили ответить, почему они не спешат создавать семьиФото: Архив "КП"
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Орловцам предложили ответить, почему они не спешат создавать семьи. Опрос организовал Департамент социальной защиты Орловской области в социальных сетях.
- Голосование проводится с целью разработки дополнительных мер поддержки молодых родителей, - сообщили «КП» в ведомстве.
Холостым жителям региона задали сразу три вопроса: «Что мешает созданию семьи?», «Почему нет желания родить ребёнка (детей)?» и «Что может повлиять на Ваше решение родить первого (второго) ребенка?»
Проголосовать и узнать, какие варианты ответов чаще всего выбирают орловцы можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU