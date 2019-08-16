2019-08-16T08:55:29+03:00
Общество

Орловцам предложили ответить, почему они не спешат создавать семьи

Опрос организовал Департамент социальной защиты Орловской области
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцам предложили ответить, почему они не спешат создавать семьиОрловцам предложили ответить, почему они не спешат создавать семьиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловцам предложили ответить, почему они не спешат создавать семьи. Опрос организовал Департамент социальной защиты Орловской области в социальных сетях.

- Голосование проводится с целью разработки дополнительных мер поддержки молодых родителей, - сообщили «КП» в ведомстве.

Холостым жителям региона задали сразу три вопроса: «Что мешает созданию семьи?», «Почему нет желания родить ребёнка (детей)?» и «Что может повлиять на Ваше решение родить первого (второго) ребенка?»

Проголосовать и узнать, какие варианты ответов чаще всего выбирают орловцы можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области началась проверка школьных автобусов
98 крыш домов до конца года отремонтируют в Орловской области
В Орловской области коллекторов оштрафовали за психологическое давление
В массовом ДТП в Орле пострадала девушка
В Орловской области прошел спортивный сбор-поход «Разведчик ВДВ»
В Орле возле Крестительского кладбища наведут порядок
Маленьких орловцев приглашают в "кругосветку"
В Орле водитель такси спровоцировал ДТП
В Орловской области 12 человек подхватили энтеровирус
Ход ремонта площади Содружества в Орле проверил губернатор
Автоледи на внедорожнике сбила орловца на "зебре"
Врачи НКМЦ им. Круглой примут пациентов на главной площади Орла
Сельский детектив: орловские полицейские поймали похитителей тонны сена
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
Под Орлом в реке утонул мужчина
Студент из Орла выступит на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019
Несколько светофоров и пешеходных переходов оборудуют в Орле
Орловский театр кукол проведет кастинг для будущих актеров
В Орловской области выбрали самый читающий район