2019-08-16T08:27:19+03:00
Общество

98 крыш домов до конца года отремонтируют в Орловской области

На это выделено 200 миллионов рублей
Наталья Меркулова
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98 крыш домов до конца года отремонтируют в Орловской области98 крыш домов до конца года отремонтируют в Орловской областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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98 крыш домов до конца года отремонтируют в Орловской области. На это выделено 200 миллионов рублей.

Ремонт затронет не только многоквартирные дома Орла, но и Ливен, Мценска и районов области.

- На текущий момент в рамках региональной программы отремонтировано 11 крыш. 81 дом находится в работе. 6 объектов, попавших в программу ремонта, находятся в торгах, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Ремонт 30 крыш идет дополнительно по специальным счетам, созданным по инициативе собственников квартир.

Напомним, на рабочем совещании в Администрации Орла стало известно, что в городе Орле в этом году крыши поменяют на 35 многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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