98 крыш домов до конца года отремонтируют в Орловской области
98 крыш домов до конца года отремонтируют в Орловской области. На это выделено 200 миллионов рублей.
Ремонт затронет не только многоквартирные дома Орла, но и Ливен, Мценска и районов области.
- На текущий момент в рамках региональной программы отремонтировано 11 крыш. 81 дом находится в работе. 6 объектов, попавших в программу ремонта, находятся в торгах, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Ремонт 30 крыш идет дополнительно по специальным счетам, созданным по инициативе собственников квартир.
Напомним, на рабочем совещании в Администрации Орла стало известно, что в городе Орле в этом году крыши поменяют на 35 многоквартирных домах.
ИСТОЧНИК KP.RU