В массовом ДТП в Орле пострадала девушка
Столкнулись четыре автомобиля
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:
Сегодня днем в Орле случилось массовое ДТП, в котором пострадала девушка-водитель. Столкнулись четыре автомобиля.
Авария случилась сегодня около 11 часов утра на Комсомольской улице. 24-летняя девушка ехала по этой улице со стороны Рижского переулка. Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, она допустила столкновение с тремя машинами.
- В результате ДТП водитель транспортного средства «Фиат» получила телесные повреждения, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»