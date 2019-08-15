В массовом ДТП в Орле пострадала девушка

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-15T17:10:23+03:00

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Сегодня днем в Орле случилось массовое ДТП, в котором пострадала девушка-водитель. Столкнулись четыре автомобиля.

Авария случилась сегодня около 11 часов утра на Комсомольской улице. 24-летняя девушка ехала по этой улице со стороны Рижского переулка. Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, она допустила столкновение с тремя машинами.

- В результате ДТП водитель транспортного средства «Фиат» получила телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU