В Орле возле Крестительского кладбища наведут порядок

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-15T16:30:24+03:00

Нерегулярный вывоз мусора с контейнерной площадки стал поводом для недовольства горожан

Изменить размер текста: A A

Возле Крестительского кладбища в Орле наведут порядок. Нерегулярный вывоз мусора с контейнерной площадки стал поводом для недовольства горожан.

Жители города неоднократно обращались с замечаниями на качество уборки на аккаунты администрации Орла.

Вчера, во время планового объезда Заводского района вместе с журналистами глава города Александр Муромский сам смог убедиться в наличие проблемы.

Возле контейнера на переулке Карачевский действительно скопилось много мусора.

- Мусор скапливается быстро, ведь с территории кладбища выносят ботву, бытовые отходы, цветы и даже бетонные изделия. Чтобы избежать перенакопления, перевозчику указано на необходимость изменения периодичности вывоза мусора, - сообщил Юрий Студенников, глава Заводского района.

Просьба орловцев установить пешеходный переход в районе кладбища будет рассмотрена на комиссии по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU