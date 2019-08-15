2019-08-15T16:30:24+03:00
Общество

В Орле возле Крестительского кладбища наведут порядок

Нерегулярный вывоз мусора с контейнерной площадки стал поводом для недовольства горожан
Наталья Меркулова
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В Орле возле Крестительского кладбища наведут порядокВ Орле возле Крестительского кладбища наведут порядокФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Возле Крестительского кладбища в Орле наведут порядок. Нерегулярный вывоз мусора с контейнерной площадки стал поводом для недовольства горожан.

Жители города неоднократно обращались с замечаниями на качество уборки на аккаунты администрации Орла.

Вчера, во время планового объезда Заводского района вместе с журналистами глава города Александр Муромский сам смог убедиться в наличие проблемы.

Возле контейнера на переулке Карачевский действительно скопилось много мусора.

- Мусор скапливается быстро, ведь с территории кладбища выносят ботву, бытовые отходы, цветы и даже бетонные изделия. Чтобы избежать перенакопления, перевозчику указано на необходимость изменения периодичности вывоза мусора, - сообщил Юрий Студенников, глава Заводского района.

Просьба орловцев установить пешеходный переход в районе кладбища будет рассмотрена на комиссии по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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