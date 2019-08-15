В Орле возле Крестительского кладбища наведут порядок
Возле Крестительского кладбища в Орле наведут порядок. Нерегулярный вывоз мусора с контейнерной площадки стал поводом для недовольства горожан.
Жители города неоднократно обращались с замечаниями на качество уборки на аккаунты администрации Орла.
Вчера, во время планового объезда Заводского района вместе с журналистами глава города Александр Муромский сам смог убедиться в наличие проблемы.
Возле контейнера на переулке Карачевский действительно скопилось много мусора.
- Мусор скапливается быстро, ведь с территории кладбища выносят ботву, бытовые отходы, цветы и даже бетонные изделия. Чтобы избежать перенакопления, перевозчику указано на необходимость изменения периодичности вывоза мусора, - сообщил Юрий Студенников, глава Заводского района.
Просьба орловцев установить пешеходный переход в районе кладбища будет рассмотрена на комиссии по безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU