Орловский театр кукол проведет кастинг для будущих актеров
Орловский театр кукол проведет кастинг для будущих актеров. Среди требований к конкурсантам талант и желание работать.
Для участия в кастинге необходимо будет прочесть наизусть стихотворение, басню, монолог, показать пластическую импровизацию под музыку и ответить на вопросы о специфике деятельности театров кукол, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского театра кукол.
Наличие специальных навыков будут большим плюсом (вокальное пение, акробатика, хореография, владение музыкальным инструментом).
Принять участие в кастинге могут как актеры с опытом, так и начинающие. Главное, прислать заявку – фото и резюме на адрес teatrkukol@mail57.ru
КОГДА? ГДЕ?
20 августа в 17:00
Малой сцене театра (ул. Советская, 29)
Справки по телефону: 8(4862) 42-81-58
ИСТОЧНИК KP.RU