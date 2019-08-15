СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-15T10:25:42+03:00

Среди требований к конкурсантам талант и желание работать

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Орловский театр кукол проведет кастинг для будущих актеров. Среди требований к конкурсантам талант и желание работать.

Для участия в кастинге необходимо будет прочесть наизусть стихотворение, басню, монолог, показать пластическую импровизацию под музыку и ответить на вопросы о специфике деятельности театров кукол, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского театра кукол.

Наличие специальных навыков будут большим плюсом (вокальное пение, акробатика, хореография, владение музыкальным инструментом).

Принять участие в кастинге могут как актеры с опытом, так и начинающие. Главное, прислать заявку – фото и резюме на адрес teatrkukol@mail57.ru

КОГДА? ГДЕ?

20 августа в 17:00

Малой сцене театра (ул. Советская, 29)

Справки по телефону: 8(4862) 42-81-58

ИСТОЧНИК KP.RU