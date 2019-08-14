2019-08-14T10:25:44+03:00
Происшествия

Под Орлом сгорела иномарка

Причину возгорания авто еще предстоит выяснить эскпертам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Под Орлом спасатели тушили загоревшуюся иномарку. Автомобиль "Киа" вспыхнул в деревне Звягинки.

ЧП случилось накануне, 13 августа. Сообщение о том, что горит легковая машина, поступило пожарным в полдень.

- В результате пожара автомобиль «Киа Спектра» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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