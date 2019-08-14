Под Орлом сгорела иномарка
Причину возгорания авто еще предстоит выяснить эскпертам
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:
Под Орлом спасатели тушили загоревшуюся иномарку. Автомобиль "Киа" вспыхнул в деревне Звягинки.
ЧП случилось накануне, 13 августа. Сообщение о том, что горит легковая машина, поступило пожарным в полдень.
- В результате пожара автомобиль «Киа Спектра» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU