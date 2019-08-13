2019-08-13T17:10:31+03:00
Происшествия

Орловец напал с ножом на полицейского

На 30-летнего мужчину завели уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле местный житель напал с ножом на полицейского. На мужчину завели уголовное дело.

Инцидент случился в Заводском районе. На лестничной клетке многоквартирного дома 30-летний орловец попытался ткнуть ножом в грудь сотруднику полиции. Однако сам полицейский и его напарник обезвредили буйного мужчину. Этот случай без внимания не оставил Следственный Комитет.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все детали этого инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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