2019-08-13T15:38:18+03:00
Происшествия

В Орле женщина пыталась вынести в подоле юбки косметику из ТЦ

Безработная гостья из соседнего региона хотела пройти мимо кассы с товаром на несколько тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области
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В Орле правоохранители задержали женщину, которая пыталась пронести мимо кассы товара не несколько тысяч рублей. 54-летняя женщина из соседнего региона нарушение закона оправдала своей безработицей.

Все случилось в торговом центре Северного района города. Его сотрудники нажали тревожную кнопку, когда заметили подозрительную посетительницу. Как оказалось не зря: в подоле юбки дама спрятала далеко не дешевые косметические средства и средства личной гигиены. Росгвардейцы остановили ее.

- Как пояснила задержанная, нетрудоустроенность стала причиной совершения правонарушения. Впоследствии гражданка была передана сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала «Комсомолке» Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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