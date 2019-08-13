2019-08-13T15:05:23+03:00
Общество

В Орле станет больше остановочных павильонов

Также до начала дождливого сезона городские власти обещают привести остановки в порядок
Наталья Меркулова
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В Орле станет больше остановочных павильоновВ Орле станет больше остановочных павильоновФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле станет больше остановочных павильонов. До начала дождливого сезона городские власти обещают привести их в порядок. Об этом на рабочем совещании в Администрации Орла заявил глава города Александр Муромский.

Ранее он отмечал, что к нему в соцсетях много раз обращались горожане и жаловались на отсутствие павильонов и их плохое состояние.

- В преддверии учебного года жители просят оборудовать остановочный павильон в районе школы №26 и Трансмаше, - заметил глава города.

Для того чтобы сделать павильон возле школы придется оборудовать карман. На это понадобятся потратить 300 тысяч рублей. Эти средства еще придется изыскать.

Ситуацию же с остановкой на «Трансмаш» обещают решить уже в ближайшее время. Демонтаж ларька на остановке уже завершен, скоро рабочие приступят к установке нового павильона.

Кроме того, намечен ремонт еще трех остановок – на стадионе Ленина, Наугорском шоссе (конечная), вблизи «Перинатального центра» и по улице Металлургов напротив ТЦ «Европа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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