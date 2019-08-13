Президент России наградил орловца Юрия Семина
Президент России наградил орловца Юрия Семина. Главному футбольному тренеру «Локомотива» и Почетному гражданину Орла был присвоен орден Александра Невского.
9 августа Владимир Путин подписал указ № 373 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награжденных оказался и главный футбольный тренер команды «Локомотив» Юрий Павлович Сёмин.
Эту награда футбольный тренер получил за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.
- Это уже третья государственная награда Юрия Павловича. Ранее он получал Орден Почета и Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,- сообщает пресс-служба ФК «Локомотив».
ДОСЬЕ
Юрий Павлович Семин - футболист (нападающий), тренер. Родился 11 мая 1947 года в Оренбурге. С трех лет жил в Орле. Здесь он начал свою профессиональную футбольную карьеру.
Юрий Семин выпускник орловской футбольной школы «Спартак», за которую выступал с 1964 по 1965 год. Затем он переехал в Москву, где в разное время играл за «Динамо», московский «Спартак», «Локомотив».
Спортсмен обладатель Кубка СССР (1970). Серебряный призер чемпионата СССР (1970). Является финалистом Кубка обладателей Кубков (1972).
В ранге тренера "Локомотива" трижды выигрывал чемпионат России и шесть Кубок страны.
ИСТОЧНИК KP.RU