2019-08-13T13:42:15+03:00
Спорт

Президент России наградил орловца Юрия Семина

Главному футбольному тренеру «Локомотива» и Почетному гражданину Орла присвоили орден Александра Невского
Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Президент России наградил орловца Юрия Семина. Фото: сайт ФК "Локомотив"Президент России наградил орловца Юрия Семина. Фото: сайт ФК "Локомотив"
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Президент России наградил орловца Юрия Семина. Главному футбольному тренеру «Локомотива» и Почетному гражданину Орла был присвоен орден Александра Невского.

9 августа Владимир Путин подписал указ № 373 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награжденных оказался и главный футбольный тренер команды «Локомотив» Юрий Павлович Сёмин.

Эту награда футбольный тренер получил за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

- Это уже третья государственная награда Юрия Павловича. Ранее он получал Орден Почета и Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,- сообщает пресс-служба ФК «Локомотив».

ДОСЬЕ

Юрий Павлович Семин - футболист (нападающий), тренер. Родился 11 мая 1947 года в Оренбурге. С трех лет жил в Орле. Здесь он начал свою профессиональную футбольную карьеру.

Юрий Семин выпускник орловской футбольной школы «Спартак», за которую выступал с 1964 по 1965 год. Затем он переехал в Москву, где в разное время играл за «Динамо», московский «Спартак», «Локомотив».

Спортсмен обладатель Кубка СССР (1970). Серебряный призер чемпионата СССР (1970). Является финалистом Кубка обладателей Кубков (1972).

В ранге тренера "Локомотива" трижды выигрывал чемпионат России и шесть Кубок страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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