Полицейские поймали орловца с пакетами конопли
Жителю Орла грозит тюрьма за хранение полутора килограммов конопли. Наркосодержащее растение у молодого человека нашли и изъяли полицейские.
О том, что орловец может хранить коноплю, полицейским поступил сигнал. В итоге информация подтвердилась: молодого человека поймали с поличным. При нем были пакеты, набитые растением. Как подтвердила экспертиза – при мужчине была конопля, вес ее составил почти полтора килограмма. Полицейские возбудили уголовное дело.
- Молодой человек пояснил полицейским, что хранил растения с целью последующего личного употребления. Орловец выехал в Болховский район, где собрал дикорастущую коноплю, чтобы потом изготовить из нее наркотическое средство, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По закону, любителю побаловаться «травкой» может грозить до 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU