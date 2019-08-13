Полицейские поймали орловца с пакетами конопли

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-13T12:25:15+03:00

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Жителю Орла грозит тюрьма за хранение полутора килограммов конопли. Наркосодержащее растение у молодого человека нашли и изъяли полицейские.

О том, что орловец может хранить коноплю, полицейским поступил сигнал. В итоге информация подтвердилась: молодого человека поймали с поличным. При нем были пакеты, набитые растением. Как подтвердила экспертиза – при мужчине была конопля, вес ее составил почти полтора килограмма. Полицейские возбудили уголовное дело.

- Молодой человек пояснил полицейским, что хранил растения с целью последующего личного употребления. Орловец выехал в Болховский район, где собрал дикорастущую коноплю, чтобы потом изготовить из нее наркотическое средство, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, любителю побаловаться «травкой» может грозить до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU