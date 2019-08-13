Жителям орловской глубинки помогут решить проблему с водоснабжением
Власти нашли деньги на ремонт скважины в Хотынецком районе
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Жителям орловской глубинки помогут решить проблему с водоснабжением. Власти нашли деньги на ремонт скважины в Хотынецком районе.
Речь идет о восстановительных работах на скважине №1в деревне Большое Юрьево Алехинского сельского поселения, здесь проживает около полутысячи человек. Как пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области, скважина находится в муниципальной собственности.
Ремонт обойдется в 600 тысяч рублей, деньги выделены из резервного фонда области. Договор с подрядчиком заключен, работы начались.
ИСТОЧНИК KP.RU