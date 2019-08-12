2019-08-12T11:25:10+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении "Лады" и "Фольксвагена" под Орлом

Автомобили не поделили перекресток
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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На трассе под Орлом два человека пострадали в ДТП с участием двух легковушек. На перекрестке не разъехались "Лада" и "Фольксваген".

Авария произошла в воскресенье 11 августа на участке трассы М2 "Крым". 64-летний водитель на "Ладе Калина" столкнулся с иномаркой, которой управлял 30-летний мужчина, на равнозначном перекрестке.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Калина" и его пассажир 61-летний пассажир получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали больше 40 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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