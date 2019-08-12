Два человека пострадали в столкновении "Лады" и "Фольксвагена" под Орлом
На трассе под Орлом два человека пострадали в ДТП с участием двух легковушек. На перекрестке не разъехались "Лада" и "Фольксваген".
Авария произошла в воскресенье 11 августа на участке трассы М2 "Крым". 64-летний водитель на "Ладе Калина" столкнулся с иномаркой, которой управлял 30-летний мужчина, на равнозначном перекрестке.
- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Калина" и его пассажир 61-летний пассажир получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали больше 40 ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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