Два человека пострадали в столкновении "Лады" и "Фольксвагена" под Орлом

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-12T11:25:10+03:00

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На трассе под Орлом два человека пострадали в ДТП с участием двух легковушек. На перекрестке не разъехались "Лада" и "Фольксваген".

Авария произошла в воскресенье 11 августа на участке трассы М2 "Крым". 64-летний водитель на "Ладе Калина" столкнулся с иномаркой, которой управлял 30-летний мужчина, на равнозначном перекрестке.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Калина" и его пассажир 61-летний пассажир получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали больше 40 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU