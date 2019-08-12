СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-12T08:36:08+03:00

За это он был привлечен к административной ответственности

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В Орле директор колледжа завышал стоимость закупок на нужды учреждения. Теперь ему придется выплачивать штраф за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Руководитель заключал дополнительные соглашения в уже существующих договорах и увеличивал не только стоимость, но и количество товаров, предусмотренных контрактом.

Прокуратура Орловского района возбудило по данному факту дело об административном правонарушении по статье 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка изменения контракта).

- По результатам его рассмотрения директор привлечен к административной ответственности. Ему был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, который он уже оплатил, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU