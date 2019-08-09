2019-08-09T11:53:22+03:00
Происшествия

В Орле ночного посетителя «пивной» задержали росгвардейцы

Захмелевший мужчина буянил в Железнодорожном районе
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле ночного посетителя «пивной» задержали росгвардейцыВ Орле ночного посетителя «пивной» задержали росгвардейцыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле ночного посетителя круглосуточной «пивной» задержали росгвардейцы. Захмелевший мужчина буянил в Железнодорожном районе на улице 4-ая Курская.

Около часа ночи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по сигналу «тревога».

- Росгвардейцы задержали дебошира, который все это время нецензурно выражался в адрес работников пивного бара, и передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщила «КП» пресс-служба Управления Федеральной службы войск Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кванториум» откроют в Орле уже этой осенью
Фотофакт: в Орле «юбилейная» газель застряла под мостом
В Орле благоустроят территорию братского кладбища жертв фашизма
В Орле к 2021 году планируют открыть новый спортивный комплекс
Пассажир вступил в драку с полицией на станции «Орел»
Орловским мотоциклистам напомнили о ПДД
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
Водителям МУП ТТП города Орла пообещали повысить зарплату
В Орле на улице Раздольной построят «Леруа мерлен»
Непогода задержится на Орловщине еще на сутки
Орловские пейнтболисты показали отличные результаты на Четвертом этапе Кубка России
Благотворители восстановили сгоревшую квартиру мальчика-сироты из Орла
Властям Орла рекомендовали расторгнуть контракт по мосту «Дружбы»
Орловская область возьмет кредит в 4,6 миллиарда рублей
Три десятка человек эвакуировали в Орле из-за пожара в многоэтажке
Физкульт-привет: в Орле отпразднуют День физкультурника
В Орловской области пропал 21-летний парень
Орловчанка лишилась велосипеда, оставив его в подъезде
В Орле владельцев магазинов обязали следить за чистотой территорий
Международный слет дельтапланеристов прошел в Орловской области
Тысячи орловцев остались без воды из-за ремонта трубопровода
В Орле приведут в порядок остановки транспорта
В Орле суд не отстранил Дениса Блохина от работы на время следствия
Два человека в Орловской области заразились боррелиозом
Орловчанка доверила соседу покупку продуктов, а тот приобрел смартфон
В Орле 2 парка и 2 сквера обещают привести в порядок до конца лета
Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Орловщину
Общественники предложили создать в Орле социальный кластер для помощи инвалидам