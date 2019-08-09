В Орле ночного посетителя «пивной» задержали росгвардейцы
Захмелевший мужчина буянил в Железнодорожном районе
В Орле ночного посетителя «пивной» задержали росгвардейцыФото: Архив "КП"
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В Орле ночного посетителя круглосуточной «пивной» задержали росгвардейцы. Захмелевший мужчина буянил в Железнодорожном районе на улице 4-ая Курская.
Около часа ночи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по сигналу «тревога».
- Росгвардейцы задержали дебошира, который все это время нецензурно выражался в адрес работников пивного бара, и передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщила «КП» пресс-служба Управления Федеральной службы войск Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU