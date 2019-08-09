2019-08-09T10:36:09+03:00
Общество

В Орле благоустроят территорию братского кладбища жертв фашизма

Власти планируют установить здесь скамейки, светильники и облагородить памятные знаки
Наталья Меркулова
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В Орле благоустроят территорию братского кладбища жертв фашизма. Фото: сайт Администрации ОрлаВ Орле благоустроят территорию братского кладбища жертв фашизма. Фото: сайт Администрации Орла
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В Орле благоустроят территорию братского кладбища жертв фашизма. Власти планируют установить здесь скамейки, светильники и облагородить памятные знаки.

Об этом стало известно 8 августа на заседании комиссии по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы формирования современной городской среды.

Братское кладбище жертвам фашизма имеет мемориальный статус, но мероприятия по его благоустройству фактически проводятся только накануне Дня Победы и Дня города, сводясь в основном к восстановлению асфальта, клумб и очистке памятных знаков.

В связи с этим комиссия пришла к выводу, что к этой территории нужен комплексный подход.

- Черновым проектом предусмотрены ремонт пешеходных дорожек с заменой асфальта на плитку, установка скамеек, урн, светильников, озеленение, облагораживание памятных знаков. Также предлагается выполнить косметический ремонт существующего ограждения, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Также комиссия включила в программу благоустройства территорию возле Ледовой арены между Наугорским шоссе и ул. Картукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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