В Орле благоустроят территорию братского кладбища жертв фашизма
В Орле благоустроят территорию братского кладбища жертв фашизма. Власти планируют установить здесь скамейки, светильники и облагородить памятные знаки.
Об этом стало известно 8 августа на заседании комиссии по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы формирования современной городской среды.
Братское кладбище жертвам фашизма имеет мемориальный статус, но мероприятия по его благоустройству фактически проводятся только накануне Дня Победы и Дня города, сводясь в основном к восстановлению асфальта, клумб и очистке памятных знаков.
В связи с этим комиссия пришла к выводу, что к этой территории нужен комплексный подход.
- Черновым проектом предусмотрены ремонт пешеходных дорожек с заменой асфальта на плитку, установка скамеек, урн, светильников, озеленение, облагораживание памятных знаков. Также предлагается выполнить косметический ремонт существующего ограждения, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
Также комиссия включила в программу благоустройства территорию возле Ледовой арены между Наугорским шоссе и ул. Картукова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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