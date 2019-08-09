2019-08-09T08:22:41+03:00
Общество

Орловским мотоциклистам напомнили о ПДД

«Финтам» на дороге оказалось не место
Наталья Меркулова
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Орловским мотоциклистам напомнили о ПДДОрловским мотоциклистам напомнили о ПДДФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловским мотоциклистам напомнили о ПДД. «Финтам» на дороге оказалось не место.

Об этом владельцам двухколесного транспорта напомнили сотрудники Госавтоинспекции.

- Как показывает практика, основными причинами ДТП являются пренебрежение мотоциклистами установленного скоростного режима, а также нарушение правил обгона и маневрирования, - пояснили «КП» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Орлу.

Стражи порядка в очередной раз напомнили, что любая неисправность или оплошность при управлении мотоцикла может привести к непоправимым последствиям, ведь на скорости они становятся уязвимы.

Поэтому управление мотоциклом без шлемов, в состоянии алкогольного опьянения с отсутствием водительских права недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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