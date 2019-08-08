Три десятка человек эвакуировали в Орле из-за пожара в многоэтажке

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-08T11:22:58+03:00

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В Орле из-за пожара в многоэтажке эвакуировали из здания почти 30 человек. Пожар вспыхнул в одном из домов на улице Алроса.

ЧП случилось накануне, 7 августа. Около трех часов дня спасателям поступило сообщение о возгорании, пожарные прибыли на место. До сильно задымило, так что пришлось эвакуировать 28 человек. Как оказалось, пламя разгорелось на кухне трехкомнатной квартиры на первом этаже.

- В результате пожара термические повреждения получил кухонный гарнитур, обгорела стена. Огнем поврежден духовой шкаф и холодильник. На балконе оплавились пластиковые панели. Потолок кухни закопчен по всей площади, остальные помещения квартиры закопчены, - рассказали об ущербе в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему разбушевалось пламя и какой материальный урон оно причинило – устанавливают эксперты. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU