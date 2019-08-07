СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-07T09:13:26+03:00

Передвижные маммографы и флюографы отправятся в Орел, Мценск и Ливны

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Орловские больницы получили 6 передвижных медицинских комплексов на общую сумму 74 миллиона рублей. Передвижные маммографы и флюографы отправятся в Орел, Мценск и Ливны.

Торжественная передача медицинского оборудования прошла 6 августа перед Областной администрацией. Ключи и паспорта на него были переданы главным врачам медицинских учреждений и главам муниципальных районов.

Ключи от медицинских комплексов губернатор передал главным врачам больницФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Комплексы оснащены передовым оборудованием, здесь обеспечены комфортные условия для работы врача и пребывания пациентов. Мы делаем еще один важный шаг к повышению доступности качественной медицинской помощи, - пояснил губернатор региона Андрей Клычков.

Медицинские комплексы передали Орловским онкологическому и противотуберкулезному диспансерам, Плещеевской ЦРБ, а также Ливенской и Мценской ЦРБ.

Медицинские комплексы - комфорт для врача и пациентовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, в этом году уже были вручены 30 автомобилей для Центров социального обслуживания населения и приобретены четыре передвижных медицинских комплекса для Мценской, Сосковской, Троснянской и Свердловской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU