2019-08-07T09:13:26+03:00
Общество

Орловские больницы получили 6 передвижных медицинских комплексов на общую сумму 74 миллиона рублей

Передвижные маммографы и флюографы отправятся в Орел, Мценск и Ливны
Наталья Меркулова
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Орловские больницы получили 6 передвижных медицинских комплексовОрловские больницы получили 6 передвижных медицинских комплексовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские больницы получили 6 передвижных медицинских комплексов на общую сумму 74 миллиона рублей. Передвижные маммографы и флюографы отправятся в Орел, Мценск и Ливны.

Торжественная передача медицинского оборудования прошла 6 августа перед Областной администрацией. Ключи и паспорта на него были переданы главным врачам медицинских учреждений и главам муниципальных районов.

Ключи от медицинских комплексов губернатор передал главным врачам больниц Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ключи от медицинских комплексов губернатор передал главным врачам больницФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Комплексы оснащены передовым оборудованием, здесь обеспечены комфортные условия для работы врача и пребывания пациентов. Мы делаем еще один важный шаг к повышению доступности качественной медицинской помощи, - пояснил губернатор региона Андрей Клычков.

Медицинские комплексы передали Орловским онкологическому и противотуберкулезному диспансерам, Плещеевской ЦРБ, а также Ливенской и Мценской ЦРБ.

Медицинские комплексы - комфорт для врача и пациентов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Медицинские комплексы - комфорт для врача и пациентовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, в этом году уже были вручены 30 автомобилей для Центров социального обслуживания населения и приобретены четыре передвижных медицинских комплекса для Мценской, Сосковской, Троснянской и Свердловской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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