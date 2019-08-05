Хип-хоп батл и фристайл разогрели орловские улицы

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-05T16:23:04+03:00

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В воскресенье, 4 августа, Орел стал площадкой для настоящей танцевальной баталии. Хип-хоп батл и фристайл разогрели городские улицы. Около 200 танцоров из Орловской области, Брянска, Курска и Белгорода показали свое мастерство возле гостиницы «Салют».

Один на один вышли на танцевальный ринг хип-хоперы разных возрастов. В перерыве между номинациями перед зрителями выступили молодежные команды, работающие в уличных танцевальных стилях.

- Фестиваль проводится в рамках проекта «IN THE FLOW», направленно на развитие танцевальной культуры хип-хоп фристайла в Орле. Проект инициирован школами «DANCE ACTION» и «8 Street» при поддержке мэрии города и включает в себя серию фестивалей, джемов и баттлов, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU