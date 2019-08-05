СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-05T14:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Родственники Ивана Санько передали в дар Орлу его орден Красного Знамени. 76 лет назад знаменитый разведчик принимал участие в боях за освобождение Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и водрузил вместе с Василием Образцовым Знамя Победы над городом. За это оба героя были удостоены высших наград.

Торжественная передача ордена прошла после водружения Знамени Победы. Фото: сайт Мэрии

Торжественная церемония передачи прошла после подъема дубликата Красного флага на доме №5 на площади Мира. Именно здесь в 1943 году развевалось знамя, водруженное Санько и Образцовым. Для тысяч орловцев оно стало символом долгожданного освобождения и скорой победы.

В Орел орден, бережно хранимый ветераном, привезла жена его старшего Галина Санько. Передавая семейную реликвию в Орловский краеведческий музей, женщина попросила сохранить ее для потомков как память о тех ужасах войны, которые пережили советские солдаты.

ИСТОЧНИК KP.RU