2019-08-05T11:24:43+03:00
Общество

Орловские казаки показали мастер-класс по рубке шашкой и верховой езде

Среди их соперников на Чемпионате «Орловский казачий рубеж» оказались сильнейшие спортсмены из 8 регионов России
Наталья Меркулова
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Орловские казаки показали мастер-класс по рубке шашкойОрловские казаки показали мастер-класс по рубке шашкойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 3 августа, в деревне Вязки прошел Межрегиональный чемпионат «Орловский казачий рубеж». Казаки из Москвы, Смоленска, Тулы, Нижнего Новгорода, Брянска, Воронежа, Курска и Орла приехали на фестиваль, чтобы посостязаться в мастерстве владения шашкой и верховой езде. Зрителей ждало настоящее погружение в казачий мир с его вольной удалью и задором.

Настоящие казачки и коня на скаку остановят Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Настоящие казачки и коня на скаку остановятФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Захватывающее действо началось с приветственного обращения к казакам Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Тихона. Владыка поделился с ними своими воспоминаниями о сахалинских казаках и благословил на успех в их начинаниях.

- Только идеей возрождения великой России можно сейчас объединить молодежь. И вы, дорогие братья, делаете сейчас очень большое дело. Ваши дети смотрят на вас и перенимают вековые традиции праведной жизни и готовности служить Родине, - обратился к казакам владыка Тихон.

Гостей фестиваля ждало полное погружение в казачий мир Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гостей фестиваля ждало полное погружение в казачий мирФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждый оказавшийся на фестивале мог стать частью казачьего мира – взять в руки шашку, прокатиться верхом, показать свою силу и выносливость, а затем отведать настоящих домашних угощений от хозяйственных казачек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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