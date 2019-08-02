5 августа бульвар Победы в Орле превратится в интерактивную площадку

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-02T15:24:19+03:00

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В День города Орла и дату освобождения его от немецко-фашистских захватчиков, 5 августа, бульвар Победы превратится в интерактивную площадку. Гостей ждет фотовыставка, мастер-классы, игры и викторины.

Программу под названием «Город – птица, город - богатырь» представит краеведческий музей. В экспозиции выставки предстанут работы фронтового фотокорреспондента, можно будет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению подарочного фронтового письма ветерану.

- Также в программе: викторина «Город мужества и славы», выставка находок поискового отряда «Дороги Войны» с полей сражений на территории области, выставка Военно-патриотического Клуба «Орел» - оружие Второй Мировой войны. Всех желающих пригласят поучаствовать в интерактивной игре «Что у вас, солдаты, в вещмешке?» и викторине «Оружие Победы», посетить мастер-классы по росписи бумажных солдатиков «Бравый солдат» и по изготовлению открытки «Подарок ветерану», - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU