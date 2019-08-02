В Орле стартует региональный этап конкурса рисунков «Красота Божьего мира»
В Орле стартует региональный этап ежегодного Международного конкурса детских рисунков «Красота Божьего мира». Главная его тема в этом году – «Великая Победа: наследие и наследники».
Маленьким художникам предлагают проявить свой талант и сделать рисунки о Великой Отечественной войне и родном городе, героях и ветеранах.
- Дети из Орловской области неоднократно становились призерами этого конкурса и получали в финале почетные награды из рук Святейшего Патриарха Кирилла и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Будем рады увидеть новые таланты в этом году, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловской митрополии.
В региональный этап пройдет с 1 сентября по 15 октября. Работы необходимо сдать в резиденцию Управляющего Орловской митрополией по адресу: Монастырская площадь, д. 1.
Победителей, вышедших в финал, наградят в рамках Международных Рождественских образовательных чтений в Москве.
Подробнее о конкурсе на сайте Орловской митрополии.
ИСТОЧНИК KP.RU