В Орле стартует региональный этап конкурса рисунков «Красота Божьего мира»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-02T14:34:35+03:00

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В Орле стартует региональный этап ежегодного Международного конкурса детских рисунков «Красота Божьего мира». Главная его тема в этом году – «Великая Победа: наследие и наследники».

Маленьким художникам предлагают проявить свой талант и сделать рисунки о Великой Отечественной войне и родном городе, героях и ветеранах.

- Дети из Орловской области неоднократно становились призерами этого конкурса и получали в финале почетные награды из рук Святейшего Патриарха Кирилла и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Будем рады увидеть новые таланты в этом году, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловской митрополии.

В региональный этап пройдет с 1 сентября по 15 октября. Работы необходимо сдать в резиденцию Управляющего Орловской митрополией по адресу: Монастырская площадь, д. 1.

Победителей, вышедших в финал, наградят в рамках Международных Рождественских образовательных чтений в Москве.

Подробнее о конкурсе на сайте Орловской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU