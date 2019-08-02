Орловчанка получила ожоги на пожаре

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-02T12:00:25+03:00

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Жительница Орловской области на пожаре обожгла руки и ноги. Из-за неосторожного обращения с огнем полыхала хозпостройка.

ЧП случилось в селе Троицкое Верховского района накануне. Когда спасатели прибыли на место, постройка горела изнутри, пламя грозило перекинуться на стоящие рядом строения. В итоге удалось с ним справиться.

- В результате пожара хозяйственная постройка частично выгорела. Пожарными спасены две рядом стоящие хозяйственные постройки. В пожаре пострадала женщина, которая получила ожоги легкой степени, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU