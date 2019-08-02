Орловчанка получила ожоги на пожаре
Из-за неосторожного обращения с огнем полыхала хозпостройка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Жительница Орловской области на пожаре обожгла руки и ноги. Из-за неосторожного обращения с огнем полыхала хозпостройка.
ЧП случилось в селе Троицкое Верховского района накануне. Когда спасатели прибыли на место, постройка горела изнутри, пламя грозило перекинуться на стоящие рядом строения. В итоге удалось с ним справиться.
- В результате пожара хозяйственная постройка частично выгорела. Пожарными спасены две рядом стоящие хозяйственные постройки. В пожаре пострадала женщина, которая получила ожоги легкой степени, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU