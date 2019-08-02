На орловской трассе «ВАЗ» протаранил стоящий «Пежо»
На трассе в Орловской области водитель на «ВАЗе» протаранил стоящий «Пежо». В ДТП пострадали два человека.
Авария случилась на участке трассы М-2 «Крым» в Троснянском районе. Примерно в половине третьего часа дня 34-летний мужчина на «Двенадцатой» врезался в иномарку, ранее которой управлял 36-летний водитель.
- Травмы получили 62-летний пассажир «ВАЗа» и 74-летний пассажир «Пежо». Пострадавшим оказана медицинская помощь, оба не госпитализированы, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за сутки в регионе зарегистрировано 18 ДТП, 1 из них с пострадавшими. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»