Очередного дебошира пришлось приструнять росгвардейцам в орловской пивнушке
В Орле росгвардейцам пришлось приструнять очередного дебошира. Двадцатилетний горожанин перебрал со спиртным, стал кидаться на посетителей пивбара, обложил их матом, а в дополнение к этим "подвигам" еще и разбил стеклянную дверь заведения.
Инцидент случился минувшей ночью на улице Маринченко в Северном районе города. Как часто бывает в подобных ситуациях, молодой человек в подпитии стал конфликтовать с посетителями, перейдя на ругань и кулаки. Пришлось вызывать правохранителей.
- Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали данного гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы регуправления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU