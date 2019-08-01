Очередного дебошира пришлось приструнять росгвардейцам в орловской пивнушке

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-01T16:40:07+03:00

Двадцатилетний хулиган обложил посетителей матом и кидался на них с кулаками, а еще разбил двери заведения

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В Орле росгвардейцам пришлось приструнять очередного дебошира. Двадцатилетний горожанин перебрал со спиртным, стал кидаться на посетителей пивбара, обложил их матом, а в дополнение к этим "подвигам" еще и разбил стеклянную дверь заведения.

Инцидент случился минувшей ночью на улице Маринченко в Северном районе города. Как часто бывает в подобных ситуациях, молодой человек в подпитии стал конфликтовать с посетителями, перейдя на ругань и кулаки. Пришлось вызывать правохранителей.

- Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали данного гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы регуправления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU