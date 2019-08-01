2019-08-01T15:04:51+03:00
Происшествия

Полсотни военных снарядов обезвредили орловские спасатели

Минометные мины, гранаты, артснаряды
Ольга СУПОНЕВА
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Боеприпасы обезвредилиБоеприпасы обезвредилиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Эхо войны продолжает звучать в Орловской области, где в годы ВОВ шли жестокие бои. Накануне спасателям вновь пришлось обезвреживать снаряды тех лет.

Больше полусотни боеприпасов было обнаружено в Болховском районе области.

- Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Болховский район, где изъяли и уничтожили 65 единицы ВОП: минометные мины, арт. снаряды, гранаты, детонаторы к гранатам, -сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В случае, если вы обнаружили снаряд, звоните 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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