В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях
Их график работы также продлят до 9 вечера
В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеяхФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В День города, 5 августа, жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях. К празднованию 76-ой годовщины освобождения города и области от немецко-фашистских захватчиков график работы учреждений продлят до 9 часов вечера.
Свободным будет доступ в следующие музеи:
Военно-исторический музей по улице Нормандия-Неман, 1;
Музей Ивана Тургенева по улице Тургенева, 11;
Музей писателей-орловцев по улице Тургенева, 13;
Музей Ивана Бунина по адресу: Георгиевский переулок, 1;
Дом Грановского по улице 7 Ноября, 24;
Орловский музей изобразительных искусств по улице Октябрьской, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU