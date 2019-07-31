2019-07-31T13:20:30+03:00
Общество

В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях

Их график работы также продлят до 9 вечера
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеяхВ День города жители Орла смогут бесплатно побывать в музеяхФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В День города, 5 августа, жители Орла смогут бесплатно побывать в музеях. К празднованию 76-ой годовщины освобождения города и области от немецко-фашистских захватчиков график работы учреждений продлят до 9 часов вечера.

Свободным будет доступ в следующие музеи:

Военно-исторический музей по улице Нормандия-Неман, 1;

Музей Ивана Тургенева по улице Тургенева, 11;

Музей писателей-орловцев по улице Тургенева, 13;

Музей Ивана Бунина по адресу: Георгиевский переулок, 1;

Дом Грановского по улице 7 Ноября, 24;

Орловский музей изобразительных искусств по улице Октябрьской, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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