2019-07-31T10:52:48+03:00
Происшествия

В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средства

За кражи женщина получит условный срок
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средстваВ Орловской области начальница почты воровала продукты питания и бытовые средстваФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Колпнянском районе Орловской области бывшая начальница отдела почтовой службы воровала продукты питания и бытовые средства. Дело о многочисленных кражах рассмотрел суд.

- Установлено, что женщина, будучи главой ОПС «Крутое» Малоархангельского почтамта УФПС Орловской области, похитила вверенные ей управлением для реализации товарно-материальные ценности на общую сумму более 131 тысячи рублей, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Свою вину в суде бывшая начальница почты признала полностью и частично возместила ущерб на сумму почти 32 тысячи рублей. Принимая во внимание ее явку с повинной, частичное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, суд назначил женщине наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также ей предстоит возместить оставшийся ущерб. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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