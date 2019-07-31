Жители Орла уже могут контролировать вывоз мусора с помощью специального приложения

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-31T09:49:27+03:00

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Жители Орла уже могут контролировать вывоз мусора с помощью специального мобильного приложения «СделайОрелЛучше». Оно уже стало доступно жителям Северного района с 22 июля. Теперь орловцы могут направлять заявку о проблеме по вывозу мусора и стихийных свалках.

Презентация программы прошла еще месяц назад на заседании штаба по контролю за вывозом мусора. Тогда еще в начале лета оценить работу приложения смогли жители Советского района Орла. Как пообещал один из разработчиков сайта «СделайОреллучше.рф» Роман Лунев, орловцы смогут пользоваться им поэтапно до конца года.

За время работы программы разработчики также добавили и новые функции. Теперь к заявке можно приложить несколько фотографий для более детального описания проблемы. Чтобы исключить спорные ситуации, через приложение формируется дата и время создания снимка.

ИСТОЧНИК KP.RU