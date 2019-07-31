2019-07-31T09:18:58+03:00
Происшествия

Под Орлом Камаз не уступил дорогу легковушке

Водители обоих транспортных средств госпитализированы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Под Орлом Камаз не уступил дорогу легковушке во вторник поздним вечером, 30 июля. Авария произошла в районе 18-го километра трассы «Орел-Тамбов-Новодмитровка».

52-летний водитель «КАМАЗ-5320» с прицепом «ГКБ-8350» нарушил правила на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Грузовик не уступил дорогу «ВАЗ-21101», который ехал по главной дороге. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП водители получили телесные повреждения. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи их доставили в БУЗ ООКБ. После осмотра госпитализированы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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