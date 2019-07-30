Мебельная фабрика заплатит орловцу более полумиллиона рублей за некачественную поставку

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-30T11:10:14+03:00

Заказ мужчины был неукомплектован, поврежден и не подходил по размеру

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Орловская мебельная фабрика заплатит клиенту более полумиллиона рублей за поставку товаров ненадлежащего качества. Заказ мужчины, кухонный гарнитур, был неукомплектован, поврежден и не подходил по размеру.

У фабрики орловец заказал кухню, столешницу и мойку. Всего на сумму 684 тысяч рублей. Также мужчина приобрел холодильник и посудомойку. Компания при этом обязалась доставить приобретенные товары, занести в квартиру, распаковать, собрать и монтировать купленные товары.

Однако забрать товар в срок у орловца не получилось. А, получив купленное, он обнаружил, что на холодильнике есть вмятины на лицевой стороне, посудомоечная машина по габаритам не подошла в его кухонный гарнитур, а саму кухню привезли без столешницы с мойкой. Мужчина обратился в суд и попросил расторгнуть договор купли-продажи, а также обязать фирму вернуть деньги за недоставленные товары и товары с браком, а также компенсировать моральный вред.

- Суд расторг договоры купли-продажи в части товаров ненадлежащего качества, взыскав с фабрики их стоимость, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 523 500 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU