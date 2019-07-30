Жители Орла на сутки останутся без воды

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-30T09:56:17+03:00

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На следующей неделе орловцам придется посидеть день без воды. 7 августа будут вестись ремонтные работы на водоводе.

Отключение коснется Заводского района, кроме района Лужков, поселка Знаменка, а также части домов Советского района облцентра.

Отключат воду в 8.00 7 числа и подадут в жилища, по планам, в 8.00 8 августа.

«Орелводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU