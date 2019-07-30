Жители Орла на сутки останутся без воды
7 августа рабочие будут вести ремонтные работы
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На следующей неделе орловцам придется посидеть день без воды. 7 августа будут вестись ремонтные работы на водоводе.
Отключение коснется Заводского района, кроме района Лужков, поселка Знаменка, а также части домов Советского района облцентра.
Отключат воду в 8.00 7 числа и подадут в жилища, по планам, в 8.00 8 августа.
«Орелводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU