Сомнительные ячмень, пшеницу, горох и гречиху нашли в Орловской области

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-29T14:57:29+03:00

Зерно с нарушениями продавалось для пищевых и кормовых целей Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловской области специалисты нашли подозрительное зерно. Организация из Санкт-Петербурга продавала его на территории региона без необходимых документов.

Нарушения всплыли во время проведения Россельхознадзором внеплановой проверки. Оказалось, что нарушен Технический регламент «О безопасности зерна».

- Установлен факт выпуска в обращение на единую территорию Таможенного союза 9167,68 т зерна урожая 2018 года (2361,86 т гречихи, 2299,08 т гороха 3243,5 т овса, 1135,8 т ячменя и 127,44 т пшеницы), используемого для пищевых и кормовых целей, без оформления деклараций о соответствии, - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Арбитражный суд наказал продавца-нарушителя рублем. Штраф составил сто тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU