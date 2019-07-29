2019-07-29T14:57:29+03:00
Общество

Сомнительные ячмень, пшеницу, горох и гречиху нашли в Орловской области

Зерно без документов продавала питерская организация
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Зерно с нарушениями продавалось для пищевых и кормовых целейЗерно с нарушениями продавалось для пищевых и кормовых целейФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области специалисты нашли подозрительное зерно. Организация из Санкт-Петербурга продавала его на территории региона без необходимых документов.

Нарушения всплыли во время проведения Россельхознадзором внеплановой проверки. Оказалось, что нарушен Технический регламент «О безопасности зерна».

- Установлен факт выпуска в обращение на единую территорию Таможенного союза 9167,68 т зерна урожая 2018 года (2361,86 т гречихи, 2299,08 т гороха 3243,5 т овса, 1135,8 т ячменя и 127,44 т пшеницы), используемого для пищевых и кормовых целей, без оформления деклараций о соответствии, - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Арбитражный суд наказал продавца-нарушителя рублем. Штраф составил сто тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сувениры ручной работы смогут приобрести жители Орла в День города
За выходные двое орловцев попались на краже предметов гардероба
Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»
В Орле продолжается благоустройство летней сцены Детского парка
Стакан воды для незнакомки стоил жительнице Орла 50 тысяч рублей
Орловцы могут получать посылки без паспорта и извещений с помощью электронной подписи
С повседневной жизнью конного клуба «Вязки» познакомят жителей Орла на фотовыставке
Орловские полицейские поймали велосипедного вора
Орловский суд рассмотрит дело о ДТП с автобусом "Киев-Москва"
В Орле один из кубков «Газпром-РусВело» взял уроженец Италии
Три «Рено» учинили под Орлом ДТП
Орловцы выйдут на зарядку с именитыми звездами спорта
Двое детей пострадали при столкновении попуток на трассе «Орел-Тамбов»
Пожар на складе с сеном тушили орловские спасатели ночью
22-летнего парня сбила иномарка в Орле
В Орле автоледи на «Калине» влетела в фуру и перевернулась
Певица Наталья Куприянова обеспокоилась бегством врачей из Орловской области