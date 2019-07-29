СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-29T12:54:48+03:00

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В воскресенье вечером, 28 июля, три «Рено» учинили под Орлом ДТП. Авария произошла в районе 331-го километра автодороги М-2 «Крым». Водитель «Рено Меган» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Рено Логан». От столкновения иномарку отбросило в «Рено Лагуна».

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир «Рено Меган». После оказания помощи отпущены. Водитель «Рено Логан» направлен на стационарное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых 13 человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU