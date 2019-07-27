В Орле трамвай сошёл с рельс на тротуар

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-27T17:41:29+03:00

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Сегодня днем, 27 июля, в Орле трамвай сошёл с рельс. Двое прохожих пострадали.

Происшествие случилось около трех часов дня: в это время поступил сигнал о ДТП на телефон службы спасения. Как оказалось, все произошло на улице Пушкина, в районе дома 47. Вагон электротранспорта развернуло, частично он оказался на тротуаре.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, двое человек подросток 15 лет и женщина - получили лёгкие травмы.

На месте происшествия работали спасатели и госавтоинапекторы.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ОБДПС УГИБДД регионального УМВД. Им предстоит установить все обстоятельства происшедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU