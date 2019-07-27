СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-27T10:15:26+03:00

Активисты: в Орле люди ходят к озеру Светлая жизнь по небезопасному мосту Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орле активисты обратились к властям с просьбой отремонтировать мост, ведущий к озеру Светлая жизнь. Состояние сооружения беспокоит жителей, отмечают общественники. Они настаивают, мост аварийный и его необходимо ремонтировать.

- Мост действительно не обслуживался долгое время. В результате все его составные элементы значительно износились и требуют ремонта или замены, - подчеркнули свою позицию общественники.

Выехав на место активисты убедились, что бетонные порожки, ведущие к мосту, пришли в негодность. Они стали крошиться. На пешеходной поверхности стал ржаветь металл. Асфальтобетонное покрытие раскрошилось.

ИСТОЧНИК KP.RU