2019-07-27T10:15:26+03:00
Общество

Активисты: в Орле люди ходят к озеру Светлая жизнь по небезопасному мосту

Общественники настаивают на ремонте аварийного сооружения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Активисты: в Орле люди ходят к озеру Светлая жизнь по небезопасному мостуАктивисты: в Орле люди ходят к озеру Светлая жизнь по небезопасному мостуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле активисты обратились к властям с просьбой отремонтировать мост, ведущий к озеру Светлая жизнь. Состояние сооружения беспокоит жителей, отмечают общественники. Они настаивают, мост аварийный и его необходимо ремонтировать.

- Мост действительно не обслуживался долгое время. В результате все его составные элементы значительно износились и требуют ремонта или замены, - подчеркнули свою позицию общественники.

Выехав на место активисты убедились, что бетонные порожки, ведущие к мосту, пришли в негодность. Они стали крошиться. На пешеходной поверхности стал ржаветь металл. Асфальтобетонное покрытие раскрошилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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