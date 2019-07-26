Пожилой орловец попал под колеса фургона
В Орле пожилой мужчина попал под колеса фургона. Машина сбила 78-летнего горожанина, когда сдавала назад.
Авария произошла накануне, 25 июля. Около трех часов дня на Наугорском шоссе 50-летний водитель за рулем фургона отечественного производства сдавал назад по тротуару.
- В районе дома № 52 он допустил наезд на пешехода В 15 часов 40 минут пешеход самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
К счастью, травмы оказались не критичными. Пожилому пешеходу назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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