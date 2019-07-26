19-летнего наркодилера поймали полицейские в Орле
За сбыт "синтетики" ему может грозить от 10-ти до 20-ти лет тюрьмы
.Фото: Архив "КП"
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В Орле полицейские поймали 19-летнего парня по подозрению в наркопреступлении. Дома у молодого человека нашли больше 100 граммов «синтетики», весы и упаковку для фасовки.
Находки изъяли. Экспертиза подтвердила, что вещество – наркотик.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас молодой человек находится под арестом. По указанной статье ему может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU