19-летнего наркодилера поймали полицейские в Орле

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-26T10:32:59+03:00

За сбыт "синтетики" ему может грозить от 10-ти до 20-ти лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Орле полицейские поймали 19-летнего парня по подозрению в наркопреступлении. Дома у молодого человека нашли больше 100 граммов «синтетики», весы и упаковку для фасовки.

Находки изъяли. Экспертиза подтвердила, что вещество – наркотик.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас молодой человек находится под арестом. По указанной статье ему может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU