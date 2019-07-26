2019-07-26T10:32:59+03:00
Происшествия

19-летнего наркодилера поймали полицейские в Орле

За сбыт "синтетики" ему может грозить от 10-ти до 20-ти лет тюрьмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле полицейские поймали 19-летнего парня по подозрению в наркопреступлении. Дома у молодого человека нашли больше 100 граммов «синтетики», весы и упаковку для фасовки.

Находки изъяли. Экспертиза подтвердила, что вещество – наркотик.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас молодой человек находится под арестом. По указанной статье ему может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле организация задолжала работникам больше миллиона рублей
В Орле появится новое футбольное поле
Центр защиты прав потребителей разъясняет: ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
Последние выходные июля в Орле будут жаркими
Специалист УКХ Орла: новые балки для моста Дружбы оказались с дефектом
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
В Орле на "Светлой жизни" на несколько дней запретят плавать гидроциклам и лодкам
На орловских дорогах испортили несколько камер, фиксирующих нарушения
Орловскую молодежь пригласили на подработку в экологические отряды
В Орле появится скейт-площадка
В Болховском микрорайоне под Орлом после убийства женщины установят камеры
Убирать город от мусора в праздничные дни обещают в круглосуточном режиме
Кражи и грабежи: орловцу грозит тюрьма сразу за несколько преступлений
Массовая гибель пчел: в Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело
Серию наград разыграют в беговой день на орловском ипподроме
На два дня в Орле ограничат движение транспорта
Под Орлом "Семерка" врезалась в столб
В орловском селе два добровольца помогали тушить пожар в жилом доме
В Орле иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
На Орловщине стали известны имена победителей конкурса «Ветеранское подворье»
В Орле пройдет турнир по русскому жиму