СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-25T12:24:47+03:00

В орловском селе два добровольца помогали тушить пожар в жилом доме Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

К счастью, обошлось без пострадавших

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Два добровольца помогали тушить пожар в жилом доме в селе Становой Колодезь Орловского района. ЧП случилось в среду вечером, 24 июля. Сообщение о возгорании поступило на телефон спасателей около 18:45 часов. К моменту прибытия пожарных из-под кровли шел густой дым. Огонь мог переброситься на внутренние помещения дома.

- В результате пожара в чердачном помещении обгорела деревянная обрешетка. Спасены внутренние помещения дома, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. По предположениям спасателей причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки на чердаке.

ИСТОЧНИК KP.RU