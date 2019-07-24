СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-24T11:56:42+03:00

В поход отправятся ребята, занимающиеся военно-патриотической работой, и подростки из неполных и малообеспеченных семей

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Орловский центр «Десантник» потратит президентский грант на проведение оборонно-спортивного сбор-похода. Средства на проект центр выиграл в начале лета. Согласно его условиям, в 10-дневный поход отправятся ребята, занимающиеся военно-патриотической работой, и подростки из неполных, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Ребята пройдут медицинскую, тактико-специальную, огневую, строевую, парашютно-десантную подготовку. Научатся правильно ставить палатки, разбивать бивак, работать в боевых «двойках», «тройках», посетят в Орловском районе места боевой славы и приведут в порядок воинские захоронения, - рассказал инструктор Алексей Петрыкин.

Размер президентского гранта составил почти пол миллиона рублей. На эти средства организаторы похода уже успели приобрести электрогенератор, две полевые кухни, охолощенные автоматы и патроны, ноутбук, принтер, продукты питание.

ИСТОЧНИК KP.RU