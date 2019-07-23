2019-07-23T14:24:33+03:00
Происшествия

Жительницу Орла осудили за незаконное получение социальных выплат

Женщине продолжали выплачивать пособие по безработице после трудоустройства
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жительницу Орла осудили за незаконное получение социальных выплатЖительницу Орла осудили за незаконное получение социальных выплатФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жительницу Орла осудили за незаконное получение социальных выплат. Женщина получала пособие по безработице, хотя безработной не являлась.

- Установлено, что орловчанка обратилась в центр занятости населения с заявлением о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы. Женщину признали безработной и назначили ей пособие по безработице. Однако о последующем трудоустройстве она не уведомила, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

В результате орловчанка незаконно получила пособие по безработице на общую сумму более 37 тысяч рублей. В отношении женщины за мошенничество при получении выплат было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ. Свою вину она признала, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб.

Как отметили в ведомстве, по результатам рассмотрения уголовного дела суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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